WSJ: Universal Studios планирует построить тематический парк в Саудовской Аравии

По данным газеты, строительство таких парков на Ближнем Востоке осложняют погодные условия

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Подразделение американской кинокомпании Universal Studios начало разработку концепции тематического парка в Саудовской Аравии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как указывает газета, в финансировании проекта может принять участие поддерживаемая правительством страны организация.

Сложные погодные условия осложняют строительство тематических парков на Ближнем Востоке, пишет WSJ, при этом отмечая, что из-за отсутствия большого количества конкурентов подобные проекты быстро приносят прибыль.

В мае президент корпорации Walt Disney заявил в интервью WSJ о планах строительства тематического парка в столице ОАЭ.

Строительство парков, наряду с другими проектами из сферы туризма и развлечений, является частью диверсификации экономик стран Ближнего Востока, отмечает WSJ.

Universal Studious принадлежат тематические парки в США, Сингапуре, КНР и Японии.