В Забайкалье временно закрыли участок трассы "Байкал" для большегрузов

Причиной стало скопление крупногабаритного транспорта на участке ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Участок трассы "Байкал" временно закрыт в Забайкальском крае для движения большегрузов, сообщили во ФКУ Упрдор "Забайкалье".

"20 декабря на участке км 719 - км 794 трассы Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита временно закрыто движение для грузового автотранспорта. Причина: скопление крупногабаритного транспорта на участке ФКУ Упрдор "Южный Байкал", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

Также пресс-служба ФКУ Упрдор "Южный Байкал" информирует, что на участке трассы в Петровск-Забайкальском округе, где имеется скопление большегрузной техники, задействованы пять комбинированных дорожных машин, автогрейдер, погрузчик, два самосвала с тросами.