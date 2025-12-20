В Москве и Подмосковье в новогоднюю ночь ожидается снег и легкий мороз

Столбики термометров в праздничную ночь могут показать около минус 3 градусов в столице и до минус 5 градусов в области, сообщил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Погода в новогоднюю ночь в Москве и Московской области ожидается со снегом и температурой до минус 5 градусов Цельсия. Такой предварительный прогноз озвучил в беседе с ТАСС доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.

"Предварительные синоптические модели показывают, что температура в столичном регионе в праздничную ночь и первый день нового года может быть выше средней, при этом не исключен небольшой снег", - сказал эксперт. Он уточнил, что столбики термометров непосредственно в праздничную ночь могут показать около минус 3 градусов в столице и до минус 5 градусов в Подмосковье. "Таким образом, пока ожидается легкий морозец и снег, которые точно добавят свой колорит в праздничную атмосферу", - заметил Пинаев.

Что же касается 1 января, то днем столбики термометров в Москве могут показать около минус 1 градуса, по области - до минус 3 градусов. "Пока это, конечно, очень предварительный прогноз, основанный на долгосрочных прогностических моделях, но сильного мороза или слишком уж большого "плюса" на данный момент в Новый год не ожидается", - подчеркнул Пинаев.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова также пообещала москвичам и жителям Подмосковья снег в новогоднюю ночь. В своем Telegram-канале она отмечала, что на выпадение снега к празднику указывают модели долгосрочных прогнозов.