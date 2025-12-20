В УрФО ожидаются морозы до 47 градусов

В Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, метель, местами снежные заносы, накат и порывы ветра до 12 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Снег, метель, снежные заносы на дорогах и морозы до 47 градусов ожидаются в выходные в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщили в региональных Гидрометцентрах.

"В Ямало-Ненецком автономном округе 20 и 21 декабря будет переменная облачность, снег, в отдельных районах метель, туман и изморозь, ветер до 10 м/с. Температура ночью - от минус 35 до минус 47 градусов, днем - от минус 29 до минус 42 градусов", - говорится в сообщении Обь-Иртышского гидрометцентра.

В Свердловской области - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах снежные заносы, днем переменная облачность, без осадков, ветер северный, порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем опустится до минус 28 градусов, на крайнем севере - до минус 33 градусов, по ночам - будут морозы до 42 градусов. В Челябинской области в эти выходные будет переменная облачность, снег, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката, порывы ветра до 14 м/с. Днем температура воздуха будет до минус 17 градусов, по ночам - до минус 36 градусов.

В Курганской области будет облачно с прояснениями, снег, метель, местами снежные заносы, накат, порывы ветра до 12 м/с. Днем столбики термометров в регионе опустятся до минус 22 градусов, по ночам морозы достигнут 37 градусов. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в эти выходные в Тюменской области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, резкое похолодание, метель, порывы ветра до 14 м/с. Днем будет до минус 35 градусов, по ночам - до минус 37 градусов.

В Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой снег, на дорогах изморозь и гололедицу, ветер до 10 м/с. Днем температура воздуха опустится до минус 40 градусов, по ночам - до минус 44 градусов.