Матвиенко поздравила жителей Амурской области с Днем образования региона

Председатель Совета Федерации отметила стратегическое значение области в отношениях России и Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила руководство и жителей с Днем образования Амурской области. Регион имеет стратегическое значение для активизации сотрудничества России и Китайской Народной Республики, следует из ее поздравления.

"Регион как важный транспортный узел на границе с Китайской Народной Республикой имеет стратегическое значение для активизации взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Ведется масштабная работа по совершенствованию трансграничной инфраструктуры, запущен логистический центр "Кани-Курган", готовится к выходу на расчетные мощности современный контейнерный терминал "Сухой порт Благовещенск", - отметила Матвиенко в поздравлении. - Планируется создание крупного космического кластера на базе космодрома "Восточный".

По ее словам, благодаря эффективным мерам государственной поддержки в регионе реализуются инвестиционные проекты, необходимую помощь получают предпринимательские инициативы.

Она добавила, что Амурская область с вхождением в середине XIX века в состав Российского государства "стала его надежным оплотом на юго-восточных рубежах, начала играть важную роль в хозяйственном освоении богатых ценными ресурсами территорий Дальнего Востока". "Ее жители гордятся историческим прошлым своей малой родины, приумножают славные традиции, бережно хранят многовековое наследие, сформировавшееся под влиянием разных культур", - добавила Матвиенко. В 2025 году Амурская область празднует свою 167-ю годовщину.