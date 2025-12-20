В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого предстоящим вечером и ночью гололеда на дорогах. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск воскресенья местами ожидается гололед и гололедица на дорогах, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Ранее в 09:00 мск в столичном регионе прекратил действие желтый уровень погодной опасности, связанный с туманом и гололедицей.

Согласно последним прогностическим данным синоптиков, в течение дня температура воздуха в Москве должна составить от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с. Предстоящей ночью на фоне облачной погоды вероятны небольшие осадки при температуре воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов - в Подмосковье.