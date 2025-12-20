ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Москве построят пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская"

Пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
06:13

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева построят в районе 42-го км МКАД. Об этом на своей странице в Max написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Построим пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева. Надземный переход будет в районе 42-го км МКАД. Интегрируем его с вестибюлем станции метро "Тютчевская", - написал мэр.

В результате пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта, добавил он. 

