В Москве построят пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская"

Пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Надземный пешеходный переход от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева построят в районе 42-го км МКАД. Об этом на своей странице в Max написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Построим пешеходный переход через МКАД от метро "Тютчевская" к улице Генерала Тюленева. Надземный переход будет в районе 42-го км МКАД. Интегрируем его с вестибюлем станции метро "Тютчевская", - написал мэр.

В результате пассажиры смогут комфортно передвигаться по обеим сторонам МКАД до остановок наземного транспорта, добавил он.