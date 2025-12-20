В Москву на новогодние праздники приедут туристы из Китая и ОАЭ

Ожидаются также гости из Узбекистана, Армении и Белоруссии, сообщил председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Туристы из стран СНГ, Ближнего Востока, Китая активнее всего едут в Москву на новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов.

"География гостей столицы обширна. Из-за рубежа, согласно анализу бронирований авиабилетов, в Москву активно едут гости из Узбекистана, Армении, Китая, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов, что демонстрирует широкий интерес как со стороны соседних стран, так и более отдаленных государств", - сказал Козлов.

Он добавил, что среди российских регионов значительную долю поездок формируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край, а также другие субъекты.