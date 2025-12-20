Володин поздравил работников органов безопасности с праздником

Спецслужбы решают "важные задачи по защите национальных интересов, обеспечению безопасности государства и граждан", отметил председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников ФСБ, СВР и ФСО с профессиональным праздником. Об этом указано на сайте Думы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов безопасности РФ с профессиональным праздником", - передается в сообщении.

Володин отметил, что спецслужбы решают "важные задачи по защите национальных интересов, обеспечению безопасности государства и граждан".

"Спасибо сотрудникам и ветеранам за профессионализм, ответственность, верность долгу и вклад в укрепление суверенитета страны", - сказал он.