В Запорожской области бойцам СВО передадут созданные детьми елочные игрушки

Акция проходит в рамках детского творческого конкурса "Рождественская игрушка" Всемирного русского народного собора

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Школьники Запорожской области изготовили около 80 новогодних елочных игрушек, которые в конце декабря в качестве поздравления с наступающим праздником передадут военнослужащим в зону СВО, сообщил ТАСС директор филиала Дома народов России в Запорожской области Вадим Пигарев.

Акция проходит в рамках детского творческого конкурса "Рождественская игрушка" Всемирного русского народного собора (ВРНС). Участие принимают ученики 1-4-го классов. Победители получат грамоты и поедут на Патриаршую елку и Кремлевскую елку в Москву.

"Около 80 игрушек были созданы ребятами из полутора десятков школ, где работают советники директоров по воспитательной работе, участники всероссийского проекта "Навигаторы детства". Их оценят специальные комиссии, по итогам нескольких этапов будут отобраны лучшие. Часть украшений мы с помощью волонтеров отправим нашим военнослужащим на позиции. Надеюсь, поднимем парням настроение, они тоже смогут украсить небольшие новогодние елочки и отпраздновать Новый год вместе со всей Россией", - сказал Пигарев.

По его словам, сначала в Мелитополе прошел большой мастер-класс для детей по изготовлению авторских елочных игрушек. Обучали ребят воспитанники и преподаватели художественной школы. По телемосту к творческому процессу подключились более 20 учебных заведений, в том числе Херсонской области. Затем игрушки оценила комиссия в общественной приемной регионального отделения ВРНС. Победители и их украшения далее поедут в секретариат ВРНС, где из них уже выберут лучшие. В организации приняли участие руководитель общественной приемной ВРНС Запорожской области Антон Лукоянов и региональный координатор проекта "Навигаторы детства" "Росдетцентра" в Запорожской области Анна Волкова.