В Москве заработало более 250 елочных базаров

Они будут работать с 20 по 31 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 250 елочных базаров, где до 31 декабря можно выбрать ель из Пермского края, Кировской области и Башкирии, а также сосну и лапник, начали работать в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В этом году в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Башкирии. Кроме традиционных хвойных деревьев, на базарах будет продаваться сосна и лапник", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чьи слова приводятся на сайте.

Как подтвердили ранее ТАСС в одной из столичных управ, городские елочные базары открываются в каждом административном округе Москвы, они будут работать с 20 по 31 декабря. Адресный перечень традиционно публикуется на портале открытых данных столичного правительства и проекта "Зима в Москве".

В 2024 году в Москве было открыто более 250 елочных базаров, в 2023 году их было 245, в 2022 году - 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр (в 2022 году - от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей за метр); отечественной сосны - от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр (в 2022 году - от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр).