В ДГТУ впервые поступили абитуриенты из Индии и Пакистана

Значительно расширилось и число иностранных студентов

МАХАЧКАЛА, 20 декабря. /ТАСС/. География иностранных студентов расширилась в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) в 2025 году. В вуз впервые поступили абитуриенты из Индии и Пакистана, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"В 2025 году впервые на обучение в Дагестанский государственный технический университет поступили абитуриенты из Индии и Пакистана. Сейчас в вузе обучаются студенты из 16 стран, в их числе - Азербайджанская Республика, Республика Камерун, Тоголезская Республика, Египет, Афганистан, Индия, Алжир, Нигерия, Республика Узбекистан, Мавритания, Сирия, Ирак, Йемен, Кот-д’Ивуар, Пакистан, Армения", - пояснили в пресс-службе.

Значительно расширилось и число иностранных студентов - в прошлом году их было 218, в 2025 году - 340.

Чаще всего иностранцы выбирают для обучения такие направления, как программная инженерия, разные профили строительства, нефтегазового дела, туризма и экономики, а также технологии продукции и организации общественного питания.