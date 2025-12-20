Матвиенко поздравила работников органов безопасности с праздником

Председатель СФ отметила, что сотрудники ФСБ всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ФСБ России всегда находится на переднем крае борьбы с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом, в основе работы - опыт старших поколений, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

"В ФСБ России служат настоящие профессионалы своего дела, которые всегда находятся на переднем крае борьбы с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом. В основе их эффективной работы - опыт и традиции, заложенные старшими поколениями", - отметила Матвиенко в поздравлении с Днем работника органов безопасности на имя директора ФСБ Александра Бортникова, имеется у ТАСС.

Она подчеркнула, что невозможно переоценить вклад органов безопасности в дело защиты национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности России.

"Обладая мощным кадровым, научно-техническим и аналитическим потенциалом, органы безопасности решают целый комплекс важных и сложных задач, оперативно противодействуют внутренним и внешним вызовам и угрозам. Желаю новых достижений и успехов во имя Отечества", - подчеркнула Матвиенко.