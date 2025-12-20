Трутнев: в ДФО каждый регион вносит свой вклад в развитие беспилотных технологий

По словам вице-премьера, важным шагом в укреплении оборонного потенциала и обеспечении технологической независимости стал запуск территории опережающего развития "Патриотическая"

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Беспилотные технологии активно развиваются на Дальнем Востоке, каждый регион вносит свой вклад в это направление. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На Дальнем Востоке динамично развивается направление беспилотных технологий. Каждый регион вносит свой вклад в общее дело: проект в Сахалинской области с участием "Авроры", научно-производственный центр беспилотных авиасистем на базе Лаборатории БПЛА в Якутске, тестовые полигоны в Приморье и Хабаровске, аграрные инновации в Амурской области. Важно, что премия "Звезда Дальнего Востока" отмечает их и дает дополнительный импульс к развитию", - сказал Трутнев.

Важным шагом в укреплении оборонного потенциала и обеспечении технологической независимости стал запуск территории опережающего развития "Патриотическая". Резиденты активно развивают производство специализированной техники: снегоболотоходов, багги, беспилотников, тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, медицинских изделий, спецодежды, эвакуационных тележек и систем разминирования. По каждой группе товаров проводится анализ и обновление тактико-технических характеристик для передачи производителям и последующей модернизации.

"Мы поддерживаем тех, кто помогает развивать Дальний Восток, инвестирует средства в модернизацию и строительство предприятий. Для этого созданы преференциальные режимы. Сейчас многие дальневосточные предприятия, в том числе резиденты ТОР и СПВ, включились в поддержку специальной военной операции. Считаю это важным. Для содействия предприятиям, выпускающим оборудование и средства двойного назначения, был создан специальный инструмент - ТОР "Патриотическая". Предприятия, помогающие приблизить победу, получают меры поддержки. И мы не просто передаем командирам и бойцам продукцию дальневосточных предприятий, мы находимся с ними в постоянной обратной связи, чтобы улучшать эту продукцию, делать ее более эффективной", - сказал вице-премьер.

Так, один из резидентов территории опережающего развития "Хабаровск" в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики осуществляет сборочное производство беспилотных летательных аппаратов. Компанией запущено серийное производство малых БПЛА ударного и разведывательного типа "Велес". Дроны, производимые компанией, получают усовершенствования эксплуатационных характеристик в соответствии с последними разработками инженеров, опережая потребности бойцов СВО. В ходе разработки новых версий "Велеса" инженеры внедрили передовые технологии. Среди них - высокоскоростная волоконно-оптическая связь и системы искусственного интеллекта. Это повысило эффективность и функциональность беспилотников.

"С начала года компанией "Аэро-хит" произведено и поставлено свыше 70 тыс. единиц БПЛА "Велес" в различных модификациях [в зону СВО]. <…> В рамках перспектив на 2026 год планирует значительное расширение производственных мощностей, что позволит осуществлять выпуск и поставку более 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов "Велес" различных модификаций ежемесячно", - пояснили ТАСС в компании.

В 2025 году компания выдвинута на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока".

О премии

Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.