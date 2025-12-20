В Архангельской области задерживаются три пассажирских поезда

Причиной является техническая неисправность на участке Северной железной дороги

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Три пассажирских поезда задерживаются из-за технической неисправности на участке Северной железной дороги в Архангельской области. Об этом сообщили в Telegram-канале СЖД.

"Из-за технической неисправности на участке Кеньга - Малька - Хомогорская Северной железной дороги задержаны пассажирские поезда №16 Москва - Архангельск (+3 часа 55 минут), №371 Котлас - Архангельск (+2 часа 10 минут), №7151 Онега - Архангельск (+1 час 2 минуты)", - сказано в сообщении.

Также прогнозируются задержки поездов №327 Северодвинск - Вологда, №6523 Архангельск - Обозерская, №10 Санкт-Петербург - Архангельск.