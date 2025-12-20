Собянин: флагманский центр ГКБ Пирогова принял 70 тыс. пациентов за год работы

Также в центре провели почти 25 тыс. экстренных операций

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Флагманский центр ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова за год работы принял более 70 тыс. пациентов и провел почти 25 тыс. экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной. Об этом на своей странице в Max написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Год назад открылся флагманский центр ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова - это новый уровень экстренной и высокотехнологичной помощи. За все время в центре приняли больше 70 тыс. пациентов и провели почти 25 тыс. экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной, где одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды: хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, нейрохирурги, травматологи и другие врачи", - отметил мэр.

По его словам, центр является очередным важным шагом в развитии столичной системы здравоохранения. В одном корпусе объединились самые современные технологии, оборудование и подходы к лечению, добавил он. "Центр работает как полноценная "цифровая клиника". Благодаря системе "Триаж" пациентов распределяют по степени срочности оказания медицинской помощи, их данные - от результатов анализов до заключений специалистов - мгновенно отображаются в электронной медкарте", - написал Собянин.

Как отмечается, большинство пациентов центра получают комплексное обследование и решение по дальнейшему лечению в течение первых двух часов от момента обращения. Кроме того, высокотехнологичное оснащение 11 разнопрофильных операционных позволяет выполнять самые сложные вмешательства, а слаженная и эффективная работа флагмана больницы существенно усилила возможности медпомощи столицы, тем самым укрепив современный медицинский каркас Москвы.