Ученый Вахрушева: гонконгский грипп не распространится как COVID-19

Кандидат медицинских наук отметила, что наибольшую опасность представляют новые для человечества вирусы

Редакция сайта ТАСС

© Максим Гордеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Оснований для распространения гонконгского гриппа так же, как пандемии коронавируса, на данный момент нет. Об этом ТАСС заявила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

"Безусловно, быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников. Однако с точки зрения эпидемиологии и истории медицины оснований для того, чтобы мы опасались повторения сценария ковида, на данный момент нет", - сказала эксперт.

Вахрушева отметила, что наибольшую опасность представляют вирусы, с которыми человечество встречается впервые, как было в случае пандемии коронавирусной инфекции.