Путин поприветствовал участников второго международного Екатерининского форума

Сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, отметил президент РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям второго международного Екатерининского форума, подчеркнув, что сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на втором международном Екатерининском форуме. Сегодня Национальный центр "Россия" встречает представителей органов власти, общероссийских межнациональных и национально-культурных объединений, научных, экспертных и образовательных организаций. <...>Подчеркну, сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам", - говорится в сообщении.

Как отметил глава государства, в повестке форума находится широкий круг проблем, связанных с развитием международного гуманитарного сотрудничества, поддержкой граждан иностранных государств, желающих переехать на постоянное место жительства в Россию. Кроме того, как добавил Путин, в преддверии 300-летнего юбилея Екатерины II участникам, организаторам и гостям форума предстоит обсудить историческое значение ее многогранной деятельности для социально-экономического развития России и, прежде всего, манифестов 1762 и 1763 годов, предоставляющих иностранцам широкие возможности для жизни и работы на территории страны.

"Сегодня мы видим, что такие подходы разделяют миллионы людей на всех континентах планеты. И потому мы и впредь будем поддерживать наших соотечественников и иностранных граждан, сохраняющих приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, уделять приоритетное внимание совершенствованию профильного законодательства", - отметил Путин.

Глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям второго международного Екатерининского форума успехов и всего самого доброго. Кроме того, он выразил уверенность, что мероприятие пройдет на достойном уровне, а предложения и инициативы участников обязательно будут востребованы.