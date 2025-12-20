Карасин: украинцы сами боятся попасть в базу "Миротворца"

По мнению сенатора, внесение в базу данных детей носит "мародерский характер", а сам сайт является "радикально человеконенавистническим" ресурсом

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Граждане Украины боятся попасть в базу данных экстремистского сайта "Миротворец", владельцы которого запугивают и нервируют население страны. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Этот сайт "Миротворец" запугивает людей, публикует списки, он действует на нервы собственному населению, потому что украинские граждане тоже боятся попасть в эти списки", - сказал парламентарий.

По мнению сенатора, внесение в базу данных "Миротворца" детей носит "мародерский характер", а сам сайт является "радикально человеконенавистническим" ресурсом.

"С самого начала он ставил своей целью внезапное устрашение тех людей, которые попадали в эти списки. В общем и целом, это доказательство того, что пришедший к власти в нарушение всех существующих процедур и договоренностей режим начал запугивать не только собственное население, но и население соседних государств, включая детей, стариков, общественных деятелей", - подчеркнул глава комитета СФ.

На прошлой неделе в базу "Миротворца" внесли в очередной раз 25 несовершеннолетних. Все они родились в период с 2018 по 2022 годы. Согласно данным сайта, среди них есть граждане не только РФ и Украины, но и Киргизии. Им вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указано, что они проезжали через КПП из Ростовской области на территорию Донбасса.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.