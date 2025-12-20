ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В РФ переехали почти 2,8 тыс. иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Представитель МВД Валентина Казакова отметила, что Россия на протяжении всей новейшей истории вопросы переселения соотечественников ставила во главу угла
Редакция сайта ТАСС
09:24
© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 2,8 тыс. иностранцев, разделяющих духовно-нравственные ценности РФ, переселились в страну в рамках указа российского президента. Об этом сообщила заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, указ 702 президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" появился в связи с возникшим запросом лиц, проживающих в недружественных странах, в европейских странах, где на сегодняшний день люди не могут иметь свободу выбора ценностей, они им навязываются.

"[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] вчера на прямой линии как раз отметил то, что даже с началом специальной военной операции количество желающих переехать в Россию именно по данным основаниям возросло. Уже почти 2 800 человек переехали к нам", - сказала Казакова на Екатерининском форуме 2025 "Россия - новый ковчег для мирового сообщества".

Представитель МВД подчеркнула, что РФ на протяжении всей новейшей истории вопросы переселения соотечественников ставила во главу угла. "Это и государственная программа содействия переселению наших соотечественников, которая действует с 2007 года. И наряду с тем, что много существовало возможностей именно нормативного характера переезда, 1 млн 200 тыс. человек захотели воспользоваться именно программы переселения соотечественников, относя себя к соотечественникам нашим", - сказала она.

По словам Казаковой, "Концепция миграционной политики", которая была утверждена президентом буквально совсем недавно, как раз одной из основных задач ставит переселение и соотечественников, и тех иностранцев, которые хотят жить и работать в России. "С учетом поручения и в развитии данной концепции, мы сейчас работаем над единым механизмом оказания содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Конечно, это в основном финансовые вопросы, которые возникают. Это упрощение процедур таможенных, каких-то льгот, возмещение тех затрат, которые понес переселенец, переезжая в нашу страну", - сказала она. Казакова подчеркнула, что МВД постарается сделать максимально возможно "комфортным переселение в Россию всех тех, кто любит страну, кто желает ей процветания, и кто действительно думает о будущем своих детей".

Про указ

Согласно указу президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче РВП за границей в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания. В России такие заявления можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, во ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России и в ГБУ Москвы "Многофункциональный миграционный центр" (для тех, кто находится в столице).

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен. 

