В РФ переехали почти 2,8 тыс. иностранцев, разделяющих традиционные ценности

Представитель МВД Валентина Казакова отметила, что Россия на протяжении всей новейшей истории вопросы переселения соотечественников ставила во главу угла

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти 2,8 тыс. иностранцев, разделяющих духовно-нравственные ценности РФ, переселились в страну в рамках указа российского президента. Об этом сообщила заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, указ 702 президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" появился в связи с возникшим запросом лиц, проживающих в недружественных странах, в европейских странах, где на сегодняшний день люди не могут иметь свободу выбора ценностей, они им навязываются.

"[Президент России] Владимир Владимирович [Путин] вчера на прямой линии как раз отметил то, что даже с началом специальной военной операции количество желающих переехать в Россию именно по данным основаниям возросло. Уже почти 2 800 человек переехали к нам", - сказала Казакова на Екатерининском форуме 2025 "Россия - новый ковчег для мирового сообщества".

Представитель МВД подчеркнула, что РФ на протяжении всей новейшей истории вопросы переселения соотечественников ставила во главу угла. "Это и государственная программа содействия переселению наших соотечественников, которая действует с 2007 года. И наряду с тем, что много существовало возможностей именно нормативного характера переезда, 1 млн 200 тыс. человек захотели воспользоваться именно программы переселения соотечественников, относя себя к соотечественникам нашим", - сказала она.

По словам Казаковой, "Концепция миграционной политики", которая была утверждена президентом буквально совсем недавно, как раз одной из основных задач ставит переселение и соотечественников, и тех иностранцев, которые хотят жить и работать в России. "С учетом поручения и в развитии данной концепции, мы сейчас работаем над единым механизмом оказания содействия переселения соотечественников из-за рубежа. Конечно, это в основном финансовые вопросы, которые возникают. Это упрощение процедур таможенных, каких-то льгот, возмещение тех затрат, которые понес переселенец, переезжая в нашу страну", - сказала она. Казакова подчеркнула, что МВД постарается сделать максимально возможно "комфортным переселение в Россию всех тех, кто любит страну, кто желает ей процветания, и кто действительно думает о будущем своих детей".

Про указ

Согласно указу президента РФ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности" иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче РВП за границей в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве проживания. В России такие заявления можно подать в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, во ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России и в ГБУ Москвы "Многофункциональный миграционный центр" (для тех, кто находится в столице).

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Вид на жительство может быть выдан иностранцу, прожившему в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание. На период рассмотрения заявления лицам, находящимся в России, срок действия визы или временного пребывания будет продлен.