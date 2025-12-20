На покупку нового оборудования в ДГТУ направят порядка 100 млн рублей

Его установят в филиале вуза в городе Каспийске, сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) реализует грант в размере 100 млн рублей, которые направят на покупку нового оборудования для направления машиностроения, а также ремонт в филиале вуза. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев.

"В этом году мы - единственный федеральный вуз республики Дагестан, который стал победителем конкурса грантов по направлению машиностроения на 100 млн рублей. Участвовали 435 вузов, победителями стали 17 из них. На сегодняшний день все документы приведены в порядок, в следующем году получим финансирование, и летом мы должны полностью отремонтировать и установить новое оборудование", - сообщил Баламирзоев.

По его словам, новое оборудование установят в филиале вуза в городе Каспийске, там же проведут ремонт. "Все будет создано на базе филиала в городе Каспийске по направлению машиностроение. Там рядом находится завод "Дагдизель", с которым мы сотрудничаем, и он также участвует в этом гранте", добавил спикер.

Ректор отметил, что 80 млн рублей направят на закупку нового оборудования. "Это все делается для подготовки высококвалифицированных кадров. 80 млн рублей направим на покупку нового оборудования. Также участвуют и наши партнеры: завод КЭМЗ выделяет 20 млн рублей на новое оборудование, завод "Дагдизель" также выделит 7 млн рублей, и плюс еще задействуем наши внебюджетные средства", - рассказал Баламирзоев.