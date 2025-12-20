Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав жильцов в Поморье

В СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завели уголовное дело

АРХАНГЕЛЬСК, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по результатам расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Вельске Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Валерьевичу Попову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела", - сказано в сообщении.

В СМИ сообщалось о длительном нерасселении жильцов дома на улице Революционной. Здание 1955 года постройки было признано аварийным в 2021 году. В декабре в нем произошел пожар, в результате которого конструкции и кровля были частично разрушены. Благоустроенное жилье собственникам до сих пор не предоставлено.

В СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело.