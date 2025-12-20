Эксперт Вахрушева: госпитализации с гонконгским гриппом составляют менее 2%

По словам директора департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, число заболевших в РФ среди привитых составляет менее 1%

Редакция сайта ТАСС

© Максим Гордеев/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Число заболевших гонконгским гриппом в РФ среди привитых составляет менее 1%, а доля госпитализированных пациентов остается низкой, она составляет менее 2%. Об этом ТАСС сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Несмотря на рост заболеваемости гонконгским гриппом, на данный момент отмечается преобладание легких и средних форм течения гриппа. По данным Роспотребнадзора, порядка 99,5% заболевших - это пациенты с легкой и средней тяжестью. То есть доля госпитализированных пациентов остается низкой и составляет менее 2%", - сказала она.

Вахрушева отметила, что на данный момент отмечается достаточно высокая степень иммунизации населения. "Привито более 54% населения России. И в лабораторных анализах, когда исследуются штаммы и подвиды гриппа, подавляющее большинство штаммов гриппа соответствуют вакцинным штаммам, которые входили в состав вакцин на территории Российской Федерации в осенний и зимний периоды. Помимо этого, число заболевших среди привитых составляет менее 1%, если быть точной, 0,004%. То есть это очень небольшое число среди привитых пациентов, кто заболел гриппом, что косвенно также подтверждает высокую эффективность вакцинации", - отметила собеседница агентства.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он выявлен уже в 30 странах по всему миру.