Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Карелии

Двухэтажное здание 1959 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Петрозаводске. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Карелии Максима Сергеевича Козлова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - сказано в сообщении.

В инфоцентр поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов дома на улице Пробной. Двухэтажное здание 1959 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии из-за разрушающихся конструкций и кровли. В 2017 году его признали аварийным. Меры к предоставлению благоустроенного жилья не приняты, а сроки расселения перенесены на 2027 год. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли.

В следственном управлении СК по Карелии возбуждено уголовное дело.