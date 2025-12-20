В Якутии зафиксировали самую низкую температуру на Земле

Речь идет о городе Покровске, метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самые низкие температуры на Земле в минувшие сутки зафиксированы в городе Покровске, на метеостанции Сухана и селе Крест-Хальджай, которые находятся в Республике Саха (Якутия). Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Мировой "топ-3" возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай - там мороз окреп до 48,7 градуса", - сказал собеседник агентства.

В то же время, как отметили в Гидрометцентре РФ, в рейтинге самых жарких мест планеты за сутки два призовых места заняла Австралия и еще одно - Южно-Африканская республика. "В Телфере, что на западе Австралии, воздух накануне прогрелся до плюс 44,1 градуса, до 42,6 градуса выше нуля поднялись столбики термометров в аэропорту Сиднея, а в южно-африканском Апингтоне метеостанция зафиксировала плюс 39,2 градуса", - рассказал собеседник агентства.

Синоптики отметили и метеорологические показатели Московского региона. Так, самым теплым вчерашний день выдался в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья - там температура воздуха составила плюс 1,6 градуса. В Кашире минувшая ночь стала самой холодной среди всего региона, где столбики термометров опустились до минус 3,2 градуса.