Собянин: в ЮВАО построили образовательный комплекс для 400 детей

Для учеников оборудовали кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, зоны отдыха, залы для занятий физкультурой и мероприятий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Образовательный комплекс для 400 детей построили в Нижегородском районе столицы. Об этом на своей странице в Max написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Нижегородском районе построили образовательный комплекс для 400 детей. В одном крыле здания на Перовском шоссе будет начальная школа, в другом - детский сад. В центральной части расположились пищеблок полного технологического цикла с обеденным залом, медпункт и медиатека", - отметил мэр.

По его словам, для учеников также оборудовали кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс по естествознанию, зоны отдыха, залы для занятий физкультурой и мероприятий, для малышей - восемь групп с игровой, спальной и буфетной зонами, помещение для утренников, музыкальных и спортивных занятий.

Кроме того, около здания сделали пространства для прогулок под теневыми навесами, две физкультурные площадки со спортивными комплексами, зоны отдыха и грядки с теплицей для учебных опытов. Также разместили велопарковку, стоянку для колясок, самокатов и санок. На территории высадили 52 дерева и больше 4 тыс. кустарников для создания живой изгороди.

"Сейчас в ЮВАО строим еще 12 объектов образования. В столице должно быть больше образовательных учреждений рядом с домом, от этого зависит комфорт и удобство семей с детьми", - написал мэр.