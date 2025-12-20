В Москве начали тестирование дизельного автобуса среднего класса Citymax 9

Транспорт вышел на западное и северо-западное направления пригородных маршрутов Москва - область

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Современный дизельный автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9 начали тестировать в Московском регионе. Транспорт вышел на западное и северо-западное направления пригородных маршрутов Москва - область, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Современный автобус среднего класса вмещает до 77 пассажиров. По результатам испытаний рассмотрим возможность его закупки для работы на других пригородных маршрутах", - сказал Ликсутов.

По его словам, автобус подходит для работы на узких улицах, по которым не проедет транспорт большого класса. Две широкие двери в транспорте позволяют пассажирам заходить и выходить быстрее, сиденья и поручни прикреплены к боковой части кузова и не мешают передвижению по салону. Система "книлинг" наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку. Транспорт полностью приспособлен для перевозки маломобильных пассажиров.

Пригородные региональные маршруты

По договоренности между правительствами Москвы и Московской области всего в 2025 году в систему московского транспорта планируется включить 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. В результате на этих маршрутах будут внедрены стандарты московского транспорта. Для удобства пассажиров разработан специальный дизайн автобусов межрегиональных маршрутов, чтобы их можно было легко отличить от городских.

До 2028 года планируется включить в систему московского транспорта не менее 30% ныне действующих пригородных маршрутов наземного общественного транспорта.