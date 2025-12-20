В ДГТУ запустят магистратуру по информационной безопасности в 2026 году

Есть бакалавриат и специалитет по этому направлению, но нет ни одного вуза, где есть магистратура, сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Магистерскую программу по направлению "Информационная безопасность" запустят в Дагестанском государственном техническом университете (ДГТУ) в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев.

"Мы будем открывать магистерскую программу по информационной безопасности. У нас есть бакалавриат и специалитет по этому направлению, но нет ни одного вуза, где есть магистратура. Поэтому мы хотим в следующем году открыть направление информационной безопасности и будем единственным вузом, который будет готовить специалистов по этому направлению", - сообщил Баламирзоев.

По его словам, в рамках сетевого договора с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) в 2025 году ДГТУ ведет подготовку 60 студентов бакалавриата по этому направлению. "У нас по направлениям информационной безопасности и программной инженерии есть сетевой договор с Московским физико-техническим институтом. В этом году набрали совместно чуть более 60 человек и готовим их вместе с МФТИ по данному направлению", - добавил спикер.