В НЦ "Россия" началось награждение победителей премии "Время молодых"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей премии "Время молодых" началась в Национальном центре "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Организатором национальной премии является Росмолодежь, награждение пройдет в два этапа - малая и главная церемонии.

"Сегодня с вами у нас такое итоговое большое мероприятие, подведение итогов года. И для нас важно, что сегодня мы как раз хотим все вместе с вами поблагодарить вас, поблагодарить наших наставников, поблагодарить наших друзей, партнеров, поблагодарить людей, которые каждый год для нас действительно вместе являются большой командой, создающей возможности", - сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, открывая мероприятие.

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России.