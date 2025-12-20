Захарова рассказала, что следит за судьбой пекарни "Машенька"

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков оперативно посетил заведение, "заверил в помощи и этому дружному семейному коллективу, и всем жителям Люберец", отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что наблюдает за судьбой пекарни "Машенька" в Подмосковье после того, как ее владелец Денис Максимов задал вопрос о новой форме налогоисчисления для индивидуальных предпринимателей с 2026 года президенту РФ Владимиру Путину в рамках "Итогов года".

"По понятным причинам слежу за судьбой пекарни "Машенька". Тут, в Красково, родился мой папа, а в Малаховке жили бабушка и дедушка. Тут живут Машеньки", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также сообщила, что глава городского округа Люберцы Владимир Волков оперативно посетил заведение, "заверил в помощи и этому дружному семейному коллективу, и всем жителям Люберец". "И комментарии под его постом открыты для сбора вопросов от жителей Люберец, которые не попали в эфир прямой линии. Поддержим искренний порыв неравнодушного человека", - добавила она.

Ранее в рамках "Итогов года" Путин, отвечая на вопрос предпринимателя, заметил, что производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать.