Ветеран ВОВ из КБР Мария Кузнецова отметила вековой юбилей

Ей передали приветственный адрес от президента России, главы Кабардино-Балкарии и мэра Нальчика, а также памятные подарки

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 20 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны из Кабардино-Балкарии (КБР) Мария Кузнецова, награжденная орденом Отечественной войны, медалями "За боевые заслуги", отметила 100-летие. Об этом ТАСС сообщили в нальчикском городском совете ветеранов.

"Мария Тимофеевна - один из трех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в столице Кабардино-Балкарии. Мы гордимся ее подвигом в годы войны, мы также [гордимся] трудовой доблестью после фронта. Ее всегда отличали жизнерадостность, добродушие и доброжелательность. Поздравили ветерана, пожелали здоровья", - рассказала ТАСС заместитель председателя нальчикского городского совета ветеранов Лейла Пшихачева.

Ветерану Великой Отечественной войны передали приветственный адрес от президента России, главы Кабардино-Балкарии и мэра Нальчика, а также памятные подарки.

Кузнецова родилась в 1925 году в Смоленской области. Была призвана в ряды Красной Армии в 1942 году. Служила в авиационном полку, защищала Сталинград, Смоленск, Тулу и Рязань, была радистом и кодировщиком. В мирное время работала на нальчикской швейной фабрике, в банке. В числе наград - орден Отечественной войны, медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией".