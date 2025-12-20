В 14 регионах запретили использовать пиротехнику в новогодние праздники

Это число может увеличиться, так как в некоторых субъектах еще не приняли решение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Как минимум в 14 регионах уже введен запрет на использование пиротехники, подсчитал ТАСС на основе данных региональных властей. Это число может увеличиться: в ряде субъектов еще не приняли решение, в других - рекомендовали жителям не использовать пиротехнику или запретили на период до и во время каникул ее продажу.

Где уже действует запрет

Запрет на использование пиротехники действует в Донбассе и Новороссии (речь идет о запрете на пиротехнику, кроме первого класса, то есть хлопушек, бенгальских огней, холодных фонтанов), в ряде регионов ЦФО - в Курской, Белгородской, Калужской и Тверской областях, а также в ряде регионов юга России - в Крыму, Севастополе, Ростовской области и Калмыкии.

На Дальнем Востоке, на Северо-Западе России, на Урале и в большей части Поволжья (кроме Башкирии) строгих запретов нет. Но в Сибири при этом ввели запрет в Красноярском крае (кроме пиротехники первого класса), а в Рязанской области на уровне региона решения об ограничениях не принимались (ближайшее совещание на эту тему ожидается после 21 декабря), но самостоятельное решение приняла администрация Шацкого муниципального района. Там "в связи со сложившейся внешнеполитической обстановкой и в интересах обеспечения общественной безопасности" запретили использование пиротехнических изделий с 26 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Запрет на продажу и рекомендации

Продажу пиротехники на текущий момент запретили в Калужской, Пензенской и Орловской областях. В ряде регионов власти рекомендуют отказаться от использования пиротехники, а в Самаре, например, ограничительный документ еще готовится.

Число регионов, где действуют ограничения на пиротехнику выше второго класса может вырасти - совещания ожидаются на предстоящей неделе.

При этом в регионах, где нет запрета, действуют ограничения: фейерверки можно запускать только на специально отведенных площадках, вдали от домов. Также в отдельных регионах для соблюдения режима тишины установлен запрет на запуск пиротехники в ночное время.