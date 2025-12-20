В Домбае массовый спуск на открытии зимнего сезона объединил 1,5 тыс. лыжников

Зимний сезон обычно длится с декабря по март

ЧЕРКЕССК, 20 декабря. /ТАСС/. Шоу парапланеристов и массовый спуск лыжников, который объединил 1,5 тыс. любителей активного отдыха, провели в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии на открытии горнолыжного сезона в субботу. Об этом сообщил ТАСС представитель администрации Карачаевского городского округа, в состав которого входит популярный курорт республики.

"В честь открытия зимнего сезона на Домбае в этом году организовали воздушное шоу парапланеристов, парад ратраков и массовый спуск горнолыжников с флагами России и Карачаево-Черкесии, который поддержали 1 500 любителей активного отдыха в горах. Завершится праздник красивым салютом", - сказал собеседник агентства.

Гости курорта в течение дня смогут также посетить мастер-классы по кавказским танцам и игре на национальных музыкальных инструментах, тематические фотозоны и праздничный концерт, поучаствовать в различных конкурсах.

Зимний сезон на Домбае обычно длится с декабря по март. Горнолыжная инфраструктура курорта представлена девятью канатными дорогами и 12 трассами общей протяженностью более 25 км. В курортном поселке функционируют свыше 130 объектов размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест.

Домбай - один из старейших горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году. Курорт входит в число самых популярных мест отдыха в Карачаево-Черкесии.

