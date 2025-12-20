Путин приветствовал участников конференции Форума партнерства Россия - Африка

РФ придает большое значение развитию отношений с африканскими партнерами, отметил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка, отметив, что Россия придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Символично, что это мероприятие проходит в Египте - стране, бывшей сопредседателем первого саммита Россия - Африка. <...> Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами", - зачитал приветствие российского лидера министр иностранных дел России Сергей Лавров на первом пленарном заседании конференции Форума партнерства Россия - Африка.

По словам Путина, Африканские государства обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, а также играют все более весомую роль в глобальной политике. Континент стремительно утверждается в качестве одного из наиболее значимых центров формирующегося многополярного миропорядка.

Как добавил глава государства в приветствии, важно, что за последнее время удалось значительно активизировать конструктивное сотрудничество на многих направлениях. Россия оказывает поддержку государствам Африки в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в преодолении последствий стихийных бедствий и противодействии опасным эпидемическим заболеваниям, отметил он.

"В ходе министерской конференции предстоит обстоятельно рассмотреть ход реализации Плана действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, а также наметить новые, перспективные направления совместной работы - прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах, где имеется значительный нереализованный потенциал", - говорится в приветствии главы государства.

Путин пожелал участникам мероприятия успехов и всего самого доброго. Кроме того, он выразил уверенность, что дискуссии на конференции будут содержательными и плодотворными, позволят подойти к подготовке очередного саммита Россия - Африка с солидным набором конкретных предложений и инициатив.