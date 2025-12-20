В РФ внесли законопроект об ограничении изменений норм Семейного кодекса

Схожий подход реализован в отношении Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, а также КоАП

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который устанавливает, что изменения положений Семейного кодекса РФ могут вноситься исключительно отдельными законами. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Инициатива дополняет статью 3 "Семейное законодательство и иные акты, содержащие нормы семейного права" Семейного кодекса РФ новым пунктом, в котором зафиксировано, что положения, которые меняют кодекс, не могут быть включены в законы, изменяющие другие правовые акты. Согласно законопроекту, внести изменения в кодекс станет возможным исключительно отдельными законами.

Авторы законопроекта отметили, что схожий подход реализован в отношении Бюджетного, Гражданского, Налогового, Трудового, Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов, а также КоАП. В пояснительной записке указано, что принятие законопроекта позволит наиболее эффективно проводить работу по совершенствованию семейного законодательства и защитит сферу правового регулирования семейных отношений от спонтанных изменений.