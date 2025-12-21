"Ромир": некоторые россияне готовят оливье с рябчиками и раковыми шейками

По данным опроса, 48% респондентов убеждены, что "правильный" оливье - это салат с вареной колбасой

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Некоторые россияне готовят оливье по оригинальному рецепту с добавлением рябчиков и раковых шеек. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Историческую справедливость восстановили 3% респондентов, которые назвали правильным оригинальный рецепт XIX века с рябчиками и раковыми шейками", - говорится в тексте.

По данным опроса, почти половина россиян (48%) убеждены, что "правильный" оливье - это салат с вареной колбасой. Чаще всего по этому рецепту готовит молодежь (18-24 года) - 63%, и опрошенные в возрасте 35-44 лет - 58%.

Альтернативные мясные основы пользуются меньшей популярностью. За оливье с говядиной проголосовали 16% россиян. При этом наибольший отклик (22%) отмечен в группе 45-59 лет. Вариант с курицей предпочитают 14%. В то же время среди респондентов 60-69 лет доля выше - 19%.

Некоторые россияне готовят экзотические версии оливье - с красной икрой, сосисками или в вегетарианском варианте. Такие рецепты набирают 1-2% голосов. В то же время в Санкт-Петербурге вариант с сосисками предпочитают в четыре раза чаще, чем в среднем по стране (4% против 1%).

В онлайн-интервью приняли участие 1,2 тыс. респондентов.