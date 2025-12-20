В Москве в самый короткий день года ожидаются небольшие осадки

В столице будет плюсовая температура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Небольшие осадки местами и плюсовую температуру воздуха ожидают синоптики в Москве и Подмосковье в самый короткий день года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В воскресенье, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, столбики термометров в столице покажут от нуля до плюс 2 градусов, по области - от минус 2 до плюс 3 градусов, при этом на фоне облачной погоды местами вероятны небольшие осадки",- сказал собеседник агентства, сославшись на последние прогностические данные. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с, на дорогах не исключено образование гололедицы.

Предстоящей ночью синоптики прогнозируют в столице от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье - от минус 3 до плюс 2 градусов. Также вероятны небольшие осадки и гололед. О последнем синоптики уже распространили специальное предупреждение и объявили желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 21:00 мск до 09:00 мск воскресенья, символизируя потенциально опасные метеорологические условия.

21 декабря наблюдается зимнее солнцестояние, во время которого продолжительность ночи в Северном полушарии Земли будет максимальной. В Москве она составит 17 часов, продолжительность светового дня сократится до 7 часов. С 22 декабря же светлая часть суток начнет понемногу расти.

Самым коротким в России световой день будет в Полярных Зорях Мурманской области - 18 минут, наибольшая же продолжительность дня во время зимнего солнцестояния - в самом южном городе России - Дербенте, она составит 9 часов 7 минут.