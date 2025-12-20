В ДНР открыли "парту героя" в память о погибших журналистах

Речь идет об Александре Мартемьянове и Анатолии Жарове

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Донецка открыли "парту героя" в одной из школ города в память о журналистах Александре Мартемьянове и Анатолии Жарове, погибших из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Случаи гибели российских журналистов в зоне СВО

"В донецкой школе №88 "парту героя" посвятили выпускнику учебного заведения, военкору Александру Мартемьянову и журналисту, участнику специальной военной операции Анатолию Жарову", - написал он в Telegram-канале.

Журналист-краевед Анатолий Жаров погиб при освобождении Мариуполя в апреле 2022 года. Военкор Александр Мартемьянов - в январе 2025 года от атаки дрона ВСУ на трассе Горловка - Донецк.