В ДНР открыли "парту героя" в память о погибших журналистах
11:57
ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Донецка открыли "парту героя" в одной из школ города в память о журналистах Александре Мартемьянове и Анатолии Жарове, погибших из-за атак ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В донецкой школе №88 "парту героя" посвятили выпускнику учебного заведения, военкору Александру Мартемьянову и журналисту, участнику специальной военной операции Анатолию Жарову", - написал он в Telegram-канале.
Журналист-краевед Анатолий Жаров погиб при освобождении Мариуполя в апреле 2022 года. Военкор Александр Мартемьянов - в январе 2025 года от атаки дрона ВСУ на трассе Горловка - Донецк.