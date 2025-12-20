В ДНР назвали актом терроризма атаку на Севастополь, при которой погибла девочка

Омбудсмен республики Дарья Морозова выразила соболезнования родным и близким погибшей

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала терроризмом атаку ВСУ на Севастополь, в результате которой погибла девочка-подросток.

"Гибель 15-летней Арины после ударов ВФУ по Севастополю - не просто трагедия для ее семьи - это очередное доказательство того, что против нас воюют террористы, которые не гнушаются убийствами мирного населения, детей, ударами по объектам гражданской инфраструктуры", - сказала Морозова в беседе с ТАСС.

Она выразила соболезнования родным и близким девочки, и подчеркнула, что Донбасс разделяет боль братского Севастополя.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. После стабилизации состояния ее направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву. 18 декабря стало известно, что Арина умерла в московской больнице, несмотря на все усилия врачей.