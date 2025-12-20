В тундре прошли испытания "тревожного чемоданчика" для защиты от белых медведей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полевые испытания средств отпугивания белых медведей, помещенных в "тревожный чемоданчик", прошли в Ненецком автономном округе в рамках проекта "Медвежий патруль". Они проводились в тундре в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"В испытаниях приняли участие представители "Медвежьего патруля" поселка Усть-Кара, созданного накануне, коренного населения - ненцы, волонтеры проекта, МЧС, УМВД, органов власти. Специалисты отрабатывали алгоритмы применения каждого средства в зависимости от дистанции, поведения медведя и погодных условий. Особое внимание уделялось соблюдению мер безопасности. В "тревожный чемоданчик" входят несколько типов средств для отпугивания животного на подступах к жилью или объекту. Среди них - фальшфейеры, дымовые шашки, сигнальные и светошумовые патроны, пневматический звуковой сигнал, дальнобойные фонари, аптечка", - говорится в сообщении.

Рост числа встреч человека с белым медведем в арктических поселках стал новым вызовом в связи с изменением климата и таянием льдов. Для обеспечения безопасности людей при одновременной защите краснокнижного хищника требовались современные, эффективные и мобильные средства профилактики конфликтов.

"Главная задача "тревожного чемоданчика" - не навредить медведю и дать человеку надежный инструмент для предотвращения опасной ситуации. Использовать эти средства будут медвежьи патрули, которые планируется развивать в ареале белого медведя. Они будут созданы на территории приморских населенных пунктов, вахтовых поселков. Обычно в них входят оленеводы, сотрудники МЧС, инициативные граждане, которые заботятся о месте своего проживания. Комплекты для отпугивания - обязательное оснащение для таких патрулей. При этом они должны быть эффективными и удобными в использовании", - считает координатор проекта "Медвежий патруль" Александр Марков, чьи слова приводятся в сообщении.

Следующим этапом станет оснащение тревожным чемоданчиком арктических поселений в местах обитания белых медведей, метеостанций и научных экспедиций. Потребность арктических регионов в таких комплектах оценивается на уровне тысячи штук. Специалисты "Чистой Арктики" намерены проводить обучающие семинары по правильному применению средств отпугивания.

"Это только начало пути. Есть еще много поселков. Это и остров Колгуев, и Вайгач, где у людей есть востребованность в этих инструментах. Сам сталкивался с ситуацией, когда чуть нос носом не встретился с белым медведем. И, когда такое случается, знания реально могут спасти жизнь. "Медвежий патруль" - это инициатива, которая призвана спасти жизни, в том числе и популяции белых медведей", - добавил заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Альберт Чабдаров.

О проекте

Проект "Медвежий патруль" с 2024 года проводится в шести арктических регионах, где обитает белый медведь. Его инициатором выступила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Оператором выступает АНО "Чистая Арктика". Генеральным партнером - госкорпорация "Росатом".