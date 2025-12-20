Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии "Время молодых"

Все проекты и инициативы премии неизменно востребованы, отметил президент РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", подчеркнув, что все их проекты и инициативы неизменно содержательны и востребованы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых". <...> Отмечу, что все ваши проекты и инициативы неизменно содержательны и востребованы. Они служат воспитанию молодежи на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях, помогают юношам и девушкам реализовать свои таланты, осуществить задуманное, созидательным трудом приносить пользу родным городам и поселкам, всей стране", - говорится в сообщении.

Как отметил глава государства, данная престижная награда вручается тем, кто ярко проявил себя в сфере молодежной политики. Среди нынешних лауреатов - участники и ветераны специальной военной операции, руководители общественных, волонтерских, некоммерческих организаций и деловых кругов, журналисты, уточнил он. "Люди, которых объединяет искреннее стремление внести свой вклад в становление молодого поколения граждан России", - уточнил президент. Глава государства также добавил, что ключевым событием мероприятия станет выбор "Молодежной столицы России".

Путин поздравил лауреатов и пожелал успехов и всего наилучшего. Он выразил уверенность, что нынешняя церемония пройдет в теплой, дружеской атмосфере, оставит добрые, незабываемые впечатления.

Премия "Время молодых" - общенациональная награда в сфере молодежной политики, присуждаемая за выдающиеся достижения специалистам отрасли, лидерам молодежных общественных объединений, представителям бизнес-структур и тем, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики в России. Организатором национальной премии является Росмолодежь.