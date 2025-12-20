Red Wings продлила туристам задержанных рейсов проживание в отелях Шри-Ланки

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings продлила проживание туристам задержанных рейсов в отелях на курортах Шри-Ланки за свой счет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

В авиакомпании отметили, что всем пассажирам продлили за счет авиакомпании проживание в отелях на курортах Шри-Ланки, с ними на связи находятся представители туроператоров и авиакомпании. Пассажирам, ожидающим вылета в России, "также предложено проживание в гостиницах". Там также сообщили, что авиакомпания Red Wings выполнит рейсы на резервном самолете.

Помимо этого, авиакомпания опровергает сообщения ряда Telegram-каналов об экстренной посадке самолета в Новосибирске. "Посадка самолета прошла штатно", - сказали в пресс-службе, добавив, что лайнер вернулся в аэропорт вылета для дополнительной технической проверки в строгом соответствии с требованиями безопасности полетов. Безопасность является абсолютным приоритетом авиакомпании, отметили там.

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что российские туристы почти три дня не могут улететь со Шри-Ланки из-за отсутствия свободных самолетов у авиакомпании Red Wings.