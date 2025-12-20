Минобрнауки сохранит прием в вузы по трем ЕГЭ

Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что и в последующие годы не планируется переходить на прием по четырем результатам единого госэкзамена

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ не поддержало инициатив о том, чтобы принимать в вузы по результатам четырех единых госэкзаменов (ЕГЭ), прием будет осуществляться по трем результатам госэкзамена. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Фалькова, в 2026 году правила приема, касающиеся количества вступительных испытаний, не изменятся. На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам ЕГЭ, как было и раньше. Глава Минобрнауки отметил, что инициативы по переходу к приему по четырем результатам ЕГЭ не получили поддержки, а ведомство не планирует этого не только в 2026, но и в последующие годы.