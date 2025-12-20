В столице ЦАР появился мурал с Путиным

За спиной президента РФ нарисованы российские специалисты, предотвратившие попытку госпереворота в республике в 2020 году

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 20 декабря. /ТАСС/. Местный художник нарисовал мурал с изображением президента РФ Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в столице республики городе Банги, передает корреспондент ТАСС с места событий.

На мурале изображены Путин и Туадера, пожимающие друг другу руки. За спиной президента России нарисованы российские специалисты, предотвратившие попытку госпереворота в ЦАР в 2020 году, а за спиной президента ЦАР - офицеры местной армии.

"Меня зовут Ндома Галиле Эрви. Я художник, скульптор и дизайнер. Мы пережили трудные моменты, но Россия пришла. Это способ для меня поблагодарить Россию", - сказал автор мурала.

Он добавил, что написание мурала заняло четыре дня и в будущем художник планирует и дальше писать картины, символизирующие помощь, оказываемую Россией ЦАР.