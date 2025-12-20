Воробьев поздравил дзюдоистов из Щелково с победой в "Битве городов"

Турнир длился почти две недели

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команду из Щелково с победой в международном юношеском турнире по дзюдо "Битва городов". Об этом глава региона написал на своей странице в Max.

"Команда из Щелково - победитель первого международного юношеского турнира по дзюдо "Битва городов"! В финале наши ребята одолели соперников из Нальчика со счетом 13:3. В составе подмосковной команды выступили: Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин", - написал губернатор.

Кроме того, Воробьев поздравил сборную, их тренеров и близких с победой, отметив, что все Подмосковье гордится ими. Он также пожелал дзюдоистам дальнейших спортивных успехов и еще больше побед.

О турнире

Команда Щелкова стала победителем международного юношеского турнира по дзюдо "Битва городов", который завершился на федеральной территории "Сириус". Соревнования были организованы Федерацией дзюдо России совместно с благотворительной программой "ДоброFON".

В финальной матчевой встрече щелковские дзюдоисты уверенно одолели сборную Нальчика со счетом 13:3. В матче за третье место команда Назрани победила представителей Санкт-Петербурга - 13:9.

Турнир длился почти две недели и стал самым продолжительным соревнованием в истории российского юношеского дзюдо. В нем приняли участие 24 команды из России и восьми зарубежных сборных. Общий призовой фонд турнира составил 216 млн рублей, при этом финансовые поощрения получили все участники суперфинала. Часть средств будет направлена на развитие дзюдо в регионах.

Турнир "Битва городов" стал первым международным проектом такого формата среди юношеских команд и, как отметили организаторы, будет иметь продолжение в следующем сезоне.