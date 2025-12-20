Композитора Чалаева наградили орденом Почета Республики Дагестан

Также делегация вручила маэстро памятный подарок от его земляков

МАХАЧКАЛА, 20 декабря./ТАСС/. Орден Почета Республики Дагестан вручили советскому и российскому композитору Ширвани Чалаеву. Об этом ТАСС сообщили в Минкультуры Дагестана.

"Ширвани Чалаеву вручили орден Почета Республики Дагестан. Высокую награду за вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность композитору передали зампред правительства региона Муслим Телякавов, министр культуры республики Зарема Бутаева и заместитель постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ Хаджимурад Кажлаев. Также делегация вручила маэстро памятный подарок от его земляков - жителей села Хосрех Кулинского района", - сказал собеседник агентства.

Ранее торжественный вечер, посвященный 90-летию Чалаева, прошел в зале Русского драматического театра в Махачкале.

Композитор из высокогорного села

Чалаев родился в 1936 году в высокогорном дагестанском селении Хосрех. Выпускник Московской государственной консерватории Чалаев был автором гимна Дагестана, опер, балетов, симфоний, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, а также множества инструментальных концертов для фортепиано, скрипки, виолончели, альта.

Он вошел в историю отечественной музыки как автор нескольких вокальных циклов на стихи Пушкина, Гамзатова, Есенина, Блока и других поэтов России. Произведения Чалаева входили в репертуар Валерия Гергиева, хоров Владимира Минина и Клавдия Птицы. Сочинения композитора исполняются и ставятся в Москве и Санкт-Петербурге, в городах и аулах Северного Кавказа, в Париже и Милане, Лиссабоне и Лондоне. Мировой славой пользуются "Лакские песни" Чалаева из антологии песен народов Дагестана.