Ярослав Запашный впервые представил цирковую программу в ЛНР

Шоу готовилось как новогодняя сказка для детей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Премьера шоу "Тигры на земле и в воздухе" с участием заслуженного артиста России потомственного артиста старейшей династии в пятом поколении Ярослава Запашного впервые состоялась в Луганском государственном цирке Луганской Народной Республики, передает корреспондент ТАСС.

В программе "Тигры на земле и воздухе" участвуют лауреаты престижных международных цирковых фестивалей: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы и клоуны. Шоу, по словам Запашного, готовилось как новогодняя сказка для детей, чтобы юные зрители "окунулись не просто в цирковой спектакль, а именно в сказку".

"Премьерный спектакль всегда самый тяжелый, самый волнительный для меня, для всего нашего коллектива. Но я считаю, что премьера прошла успешно. Судя по тому, что зал встал, это очень-очень хороший показатель. Значит, людям все понравилось, все довольны, улыбчивые. Конечно, есть какие-то мелкие недоразумения у каких-то артистов, но для зрителей это было незаметно", - рассказал Запашный журналистам.

По его словам, с момента последнего выступления, прошедшего у труппы три недели назад, "хищники немного отвыкли от зрителей", поэтому самая молодая самка тигра "немного проявила характер". "Самое главное - это терпение и любовь к животному. Вот тигрица сегодня не хотела один трюк делать, но я же знаю, что она это делает и делает уже это много раз. Я перетерпел, подождал чуть-чуть, уловил момент, и она сделала", - сообщил дрессировщик хищников.

Запашный также рассказал, что команды животным он отдает на русском и английском языках, но чаще всего на немецком, поскольку в семье дрессировщиков "так пошло с далеких времен".

Показы шоу "Тигры на земле и в воздухе", представленного в Луганске Росгосцирком, продлятся до 11 января.