В Санкт-Петербурге начали работу официальные елочные базары

Стоимость елок начинается от 2,5 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Официальные елочные базары начали работу в Санкт-Петербурге в субботу. Всего в городе работают 70 легальных точек продаж, рассказали в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

"Сегодня начали работу официальные елочные базары. Новогоднюю елку в Петербурге можно выбрать на 70 легальных точках продаж. На протяжении всего сезона ККИ совместно с КВЗПБ и районными администрациями будет проводить мониторинг использования городских территорий, чтобы торговля проходила в установленном порядке", - отметили в комитете.

Корреспондент ТАСС посетил несколько точек и пообщался с продавцами. Многие отметили, что петербуржцы не спешат приобретать елки, а пока только присматриваются и уточняют цены. Стоимость елок начинается от 2,5 тыс. рублей.

"Сегодня первый день официальной работы, поэтому покупателей почти нет. Люди заходят, спрашивают, присматриваются, но пока не берут. Еще и погода сказывается, вот два года назад снег в это время лежал, а сейчас дождь и слякоть, никакого ощущения приближающегося Нового года", - рассказал один из продавцов точки возле станции метро "Площадь Мужества".

Можно срубить ель самому

Для тех, кто хочет самостоятельно срубить ель, в Ленинградской области действует специальная программа. Каждый желающий может получить специальное разрешение и срубить ель для Нового года самостоятельно при определенных условиях. Для этого нужно обратиться в лесничество и получить разрешение на рубку дерева в определенном месте. Это участки, где деревья подлежат обязательной рубке, например, под линиями электропередачи. Еще одно важное правило - заготовить можно по одному дереву высотой до 3 м на человека при предъявлении паспорта. Такая акция "Новогодняя елка в каждый дом" проходит с 1 декабря по 10 января 2026 года.

Как сообщили ТАСС в комитете по природным ресурсам Ленинградской области, самостоятельная заготовка елей на Новый год достаточно востребована. В разные годы за время проведения акции было заключено от 24 тыс. до 33 тыс. договоров. Наибольшей популярностью пользуются лесничества Всеволожское, Ломоносовской, Рощинское, Гатчинское.

После праздника деревья можно сдать на переработку в Петербурге и Ленобласти в рамках акции "Елки, палки и щепа". Непроданные на базарах деревья передают животным целиком - свежие ели, не стоявшие в квартирах, подходят на корм лошадям, козам и другим копытным. Остальные деревья перерабатывают в щепу для хозяйств на подстилку и подкормку животным, а также на благоустройство, отсыпку территорий и мульчирование растений.