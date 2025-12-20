"РЖД-медицина" планирует открыть подразделения в пяти городах РФ в 2026 году

Речь идет о Москве, Тольятти, Новосибирске, Новокуйбышевске и Свободном

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "РЖД-медицина" планирует в 2026 году открыть подразделения в Москве, Тольятти, Новосибирске, Новокуйбышевске и Свободном. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "РЖД-медицина".

"В 2026 году мы планируем открытие медицинских подразделений в пяти точках: в Москве, Тольятти, Новосибирске, Новокуйбышевске и [провести] глубокую модернизацию поликлинического комплекса в городе Свободный Амурской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские объекты открываются там, где появляются новые промышленные и логистические центры или растет спрос на качественные медицинские услуги. "Открытие в Тольятти и Новокуйбышевске - это прямой ответ на потребности наших партнеров в одном из ключевых автопромышленных и нефтехимических регионов. Мы идем туда, где уже есть высокая концентрация сотрудников предприятий, нуждающихся в качественной и современной медицине, как в рамках ДМС, так и для их семей", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется модернизации поликлинического комплекса в городе Свободный Амурской области. Регион демонстрирует значительный рост благодаря запуску Амурского газоперерабатывающего комплекса. "Наша задача - уже на этапе формирования этой огромной промышленной площадки обеспечить работников и их семьи доступной и высокотехнологичной медицинской помощью. В Свободном мы активно проводим модернизацию существующих мощностей поликлинического комплекса, дооснащаем его современным оборудованием для проведения лучевой диагностики, действуем на опережение, выстраивая современную инфраструктуру", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики ранее сообщили, что "Эр энд эм медицинский центр" (владеет Центром, создана и управляется АО "РЖД-медицина") приобрел томограф с искусственным интеллектом. Программа обеспечивает сверхчеткие и детализированные изображения. Центр является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск", покупка нового оборудования стала возможной, в том числе за счет средств, которые удалось сэкономить на налоговых льготах.

В 2025 году "Эр энд эм медицинский центр" выдвинут на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока", которая проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.