Мурадов: киевский режим близок к концу, если идет на убийство детей

Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ назвал гибель ребенка после атак ВСУ актом терроризма

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Гибель ребенка после ракетной атаки Украины на Севастополь нужно расценивать как акт терроризма. Киев, пойдя на подобные методы ведения конфликта, показал, что современный украинский режим находится в агонии и близок к концу. Такое мнение высказал ТАСС постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на II Международном Екатерининском форуме.

"Это (трагедия с девочкой - прим. ТАСС) не агрессия, это откровенный терроризм. Этими методами они пользуются постоянно. И чем больше они применяют террористические методы, тем, конечно, сложнее будет вообще выжить этому украинскому режиму. Я уверен, что это агония, когда доходят до терроризма, это один из признаков того, что ему (режиму) приходит конец", - сказал Мурадов.

30 ноября в Севастополе осколками от сбитой воздушной цели при атаке ВСУ на город была ранена 15-летняя девочка. Ребенка после стабилизации состояния направили из городской больницы № 5 на лечение в Москву в крайне тяжелом состоянии. Она летела спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и поступил в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ. 18 декабря стало известно, что девочка умерла в больнице.

II Международный Екатерининский форум проходит 20 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве. Организаторами мероприятия выступают Ассамблея народов России и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей и комитета Госдумы по международным делам. В 2025 году особое внимание участников форума будет уделено Указу президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в Россию иностранных граждан, представляющих интерес для страны.

